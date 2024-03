Rosario en alerta: pararon transportes, suspenden clases y la recolección de residuos

Este lunes, en el marco de la escalada de violencia en la ciudad de Rosario, con cuatro crímenes con sello narco en los últimos días, la localidad permanecerá paralizada. La ciudad santafecina enfrentará otro día sin servicio de autobuses, tras la confirmación de la muerte del conductor que fue atacado a tiros el jueves pasado. A esta medida se sumarán los taxis y los servicios de recolección nocturna, no solo en protesta y por el miedo al incremento de la violencia urbana, sino también debido al cierre de las gasolineras, motivado por el asesinato de un empleado de estación de servicio el sábado por la noche.

Al anunciar el paro en escuelas públicas, los docentes también criticaron "las acciones provocativas y violentas del gobierno provincial que no han hecho más que agravar la situación". El gremio docente Amsafé confirmó el "cese total de actividades" para este lunes ante lo que definió como "terrorismo urbano" y "la escalada de violencia criminal". SADOP llamó a que cada escuela privada cierre en caso de no poder garantizarse la seguridad. Además, advierten que “desde hace años se vienen ensayando medidas represivas y sucesivos despliegues de tropas federales que no han dado ninguna respuesta y han fracasado ostensiblemente”.

Por último, el secretario del Sindicato de Recolección y Barrido, Marcelo Andrada, anunció que no se va a realizar el servicio en la noche del domingo ni la mañana del lunes. La medida, señaló, es “en solidaridad con la familia del compañero chofer de colectivo que falleció y las de los taxistas atacados en la semana, todos víctimas de la violencia instalada en la ciudad”.

Andrada agregó que la medida también responde a “encontrarse directamente amenazados en la bandera que apareció en avenida Circunvalación el día de ayer y en los repetidos hechos contra los camiones de la recolección y compañeros que no han tenido hasta la fecha ningún esclarecimiento”.