Por las amenazas al periodista Nelson Castro, ya hay un detenido

Rosario se ve envuelta en una atmósfera de tensión y violencia, marcada por crímenes y amenazas dirigidas tanto a autoridades como a la población civil. En este contexto, el reconocido periodista Nelson Castro y otros integrantes del equipo de TN vivieron momentos de angustia al recibir amenazas durante su cobertura en la ciudad santafesina.

Sebastián Domenech, colega de Nelson Castro, fue blanco de tres mensajes intimidatorios provenientes de un número desconocido. Uno de los mensajes rezaba: "Van a terminar como (José Luis) Cabezas", en clara referencia al trágico asesinato del fotógrafo ocurrido en 1997 en Pinamar.

Las amenazas advertían a Domenech sobre sus movimientos en la ciudad, instándolo a no seguir ciertas rutas. "Decile que si llega a seguir a Oroño lo sacamos a tiro. El que avisa no traiciona. No lo queremos acá. Att la mafia", expresaba el primer mensaje, seguido de otro que indicaba: "Que no se acerque. Fuera de Rosario".

Noticias Relacionadas Rosario sangriento: sicario les gatilló a dos chicos en la puerta de una escuela de fútbol

Horas después de estos hechos, las autoridades detuvieron a un hombre de 47 años, confirmó el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, quien destacó la necesidad de indagar sobre los motivos que llevaron a cometer estas amenazas.

Ante esta situación, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitieron un comunicado conjunto repudiando enérgicamente las amenazas sufridas por los periodistas de TN.

"FOPEA manifiesta la urgente necesidad de que los poderes del Estado adopten medidas inmediatas de resguardo a la prensa de Rosario y reitera el reclamo a las autoridades nacionales y de la Provincia de Santa Fe para que brinden protección efectiva a medios y a periodistas, ante las amenazas que sufren en cumplimiento de su trabajo", expresó la entidad en el comunicado.