Asesinó a su hijo de 2 años tras una audiencia judicial con su ex

Un sujeto de 49 años quedó detenido acusado de homicidio calificado por el vínculo y violencia de género transversal, fue identificado como Mario García. El hecho sucedió en General Levalle, departamento Roque Saenz Peña, Córdoba.

Según fuentes policiales ingresó al hopital Luis Rodríguez a los gritos diciendo que le había disparado a su hijo Mateo de solo 2 años de edad. Las autoridades sanitarias resolvieron trasladarlo de inmediato a Rio IV para su mejor atención debido a su gravedad pero al ingreso en esa ciudad se constató su deceso.

"Si no es mío, no es de nadie”, habría manifestado el sujeto cuando le preguntaron lo que había sucedido.La horrorosa escena habría sucedido luego de que el sujeto de nombre Mario García de 49 años había participado en una audiencia judicial con su ex pareja Celeste Moyano de 34 años.

La mujer había tomado la decisión de separarse e irse a vivir a la casa de sus padres hace más de una semana a raíz de los constantes hechos de violencia que sufría.

Una vez finalizada la audiencia en el Juzgado de Paz la mujer se habría retirado en bicicleta del lugar y el hombre en su auto llevó al niño de 2 años. Se cree que aprovechó ese momento a solas para dispararle en un acto inexplicable.

El autor del cruento asesinato de su hijo fue detenido por la policía y trasladado a la localidad de Laboulaye

Laboulaye.info