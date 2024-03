Milei: 'El 70% de la gente dice que esta peor, pero ven una luz al final del túnel'

En las últimas horas el líder de La Libertad Avanza dio una nueva entrevista en Radio Mitre, donde dejó declaraciones que resonaron rápidamente en las redes sociales, Por ejemplo, el mandatario reconoció que el 70% de los argentinos manifestó estar peor que antes, pero que a su vez esas personas estarían más esperanzadas en que la situación mejore posteriormente.

'Es cierto que el 70% de la gente dice que está peor. Pero cuando asumimos la Presidencia la expectativa llegaba al 20%. La mayoría de los argentinos ve una luz al final del túnel. La palabra que más ven los argentinos es esperanza. Les pido confianza y paciencia', declaró el liberal libertario.

Seguidamente el presidente de la Nación mencionó como punto positivo que los depósitos en dólares en Argentina estarían aumentando. En ese mismo sentido, manifestó que Argentina viene viviendo 100 años de decadencia por lo que él no puede solucionar todos estos problemática 'mágicamente' de un momento a otro. En ese mismo orden, adelantó que seguramente realice un pedido de desembolso de fondos con el objetivo de salir del cepo cambiario.

'La solución no es mágica, venimos de 100 años de decadencia. De desastre en materia económica. Soy economista, no soy mago. No se me dio el milagro de la multiplicación de los panes, soy un mortal. Puede darse una negociación que incluya al FMI, a otros países y a fondos comunes de inversión del extranjero. Estamos trabajando en eso. Cuanto más rápido lo consigamos, más rápido levantamos el cepo. Sino, tenemos que seguir trabajando en el saneamiento del Banco Central”, dijo.

Por último, confirmó que a la brevedad enviarán una nueva versión de la tan sonada Ley Ómnibus al Congreso Argentino, luego de que la misma fuera rotundamente rechazada en la Cámara de Diputados. Sobre esto felicitó Guillermo Francos, ministro del Interior, que es el encagardo de negociar con los gobernadores argentinos.