Le llegó una boleta de luz de $840 mil y fue a pagarla con billetes de $100

Luego de la quita de subsidios, las boletas de diferentes servicios domiciliarios registraron aumentos realmente impactantes en Argentina. En ese sentido a un comerciante cordobés le llegó una factura de luz de unos $840.000, por lo que decidió protestar de una forma que llamara la atención: llevó el monto correspondiente dentro de un carretilla repleta de billetes de $100.

Esta situación ocurrió en la localidad cordobesa de Huinca Renancó, donde un comerciante llamado Darío Villarruel quiso hacer algo impactante para que su reclamo llegara a la mayor cantidad de personas posibles. Este sujeto es propietario de una chacinería donde recibió una abultada boleta.

El comerciante comentó que debía pagar 840.000 pesos argentinos, por más que él había solicitado un amparo ya que sus colegas de Córdoba y Río Cuarto abonan mucho menos por un consumo similar. A raíz de esta situación decidió hacer una protesta que fuera impactante, pagando con sus ahorros en billetes de $100 y $200.

'Voy a pagar la luz con mis ahorros y vamos a ver si el mes que viene podemos venir de vuelta a pagar la luz, pero se hace imposible. No creo que tengamos soluciones porque en una semana aún no se ha presentado el recurso de amparo que pedimos en la reunión con la Cooperativa. Queremos un precio justo porque en Córdoba y Río Cuarto pagan mucho menos. A mí me cuesta juntar la plata, se están bajando mucho las ventas como en cualquier negocio', comentó Villarruel a un diario cordobés llamado 'Puntal'.