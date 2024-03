Repudiable: el representante del arquero uruguayo de Vélez criticó a la víctima "porque no gritó"

El arquero Sebastián Sosa permanece detenido en Tucumán, junto a José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, en el marco de una causa por presunto abuso sexual contra una joven de 24 años. En el marco de la polémica, el abogado defensor apuntó contra víctima y la responsabilizó por lo sucedido.

En declaraciones, el representante del arquero expresó: "Sosa no hizo nada más que mandarle un chat. ¿Por qué no se retiró o no gritó? Esto está muy armado", manifestó Ernesto Baaclini en diálogo con Radio del Plata.

Sin embargo, las lamentables declaraciones no quedaron ahí, ya que cuestionó la declaración en Cámara Gesell que realizó la denunciante: "Escuché que se había quebrado y eso no pasó en ningún momento salvo a lo último porque se quería ir porque estaba cansada, que es lógico porque son muchas horas", expresó.

"Ella dijo que entró a la habitación directamente y lo vio en bóxer a Sosa. No se retiró, tomó su cerveza y dijo que se sentía mareada pero la verdad nunca he visto una pastilla que te maree en 20 minutos si y 15 no", insistió. Y agregó: "Ella dice que le dejaron 600 mil pesos pero eso no ocurrió nunca. Le dejaron para el Uber porque manifestó que estaba sin plata".

En cuanto a la situación procesal de su defendido, Baaclini comentó: "Va a estar aprehendido hasta que tanto el juez dicte una orden de detención. Previo a esto nos convocaron a todas las partes y nos indicaron que se iba a realizar un ADN y un examen psiquiátrico. En la audiencia que va a venir, cuando se formalice el cargo, el acusado tiene la oportunidad de hablar y él lo va a hacer".