Violento asalto a un periodista de TN: lo golpearon y le robaron la bicicleta

El periodista de TN, Adrián Ventura, fue víctima de un violento robo el pasado sábado por la mañana en el barrio porteño de Retiro. Mientras circulaba en bicicleta por la avenida Ramón Castillo, dos motochorros lo interceptaron, empujándolo al asfalto y robándole la bicicleta.

El incidente ocurrió cuando una moto se colocó a la par de Ventura, y uno de los delincuentes, sin detenerse, lo empujó con violencia, provocando su caída al suelo. El periodista describió el golpe como potencialmente catastrófico, señalando que las consecuencias podrían haber sido mucho peores. "Hoy podría estar en silla de ruedas", expresó.

Después del robo, Ventura se dirigió caminando hasta un patrullero cercano para obtener información sobre la ubicación de la comisaría. Desde allí, se dirigió directamente a la Comisaría Vecinal 1A para presentar la denuncia correspondiente.

Noticias Relacionadas Le robaron a una joven periodista sanjuanina y ahora pide ayuda

Aunque no sufrió lesiones graves, Ventura resultó con algunas heridas y raspaduras en el cuerpo, requiriendo atención médica. "Pasé toda la tarde en el sanatorio, por suerte no me fracturé nada", comentó. Lamentó la persistencia de la inseguridad, afirmando: "Cambian los gobiernos y la inseguridad sigue siendo la misma".

Hasta el momento, la policía no ha logrado recuperar la bicicleta robada.