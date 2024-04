Un ex diputado mendocino pidió juicio político a Milei

Este jueves en Más allá de las Noticias un ex diputado mendocino contó los motivos por los que junto a otras figuras del radicalismo a nivel nacional, pidieron juicio político al presidente Javier Milei. Se trata del ex diputado y experimentado jurista perteneciente a la Unión Cívica Radical, Juan Fernando Armagnague.

El jurista mendocino indicó que el documento por el cual dirigentes del radicalismo de todo el país pidieron que el mandatario nacional liberatorio sea sometido a un juicio político, está basado en su mal desempeño en el cargo por varios puntos en específico. El profesional en el área, señaló que el presidente está en falta con la Constitución Nacional, en el inicio del ejercicio de sus funciones, según indica el artículo 53 de la Constitución Nacional.

'Ojalá que al presidente Milei le vaya bien. Pero no es menos cierto, que el ataque despiadado a las instituciones como lo fueron al Congreso y al Poder Judicial por los exabruptos verbales del señor presidente, a los cuales ya nos tiene acostumbrados, es un imperativo moral que yo no estoy dispuesto a tolerar', expresó, para luego comenzar a explicar los motivos en particular.

Armagnague señaló que la defensa de las instituciones es 'una cuestión básica que está expresado en el artículo 36 de la Constitución, cuando dice que tenemos que defender el sistema de la democracia y de las instituciones'.

'No le voy a permitir al señor presidente que diga que el Congreso es una cueva de delincuentes. Si esto es así, y él tiene pruebas deben decir quiénes son los ladrones y, además, tiene la obligación de denunciar tal hecho, pero hasta el momento no lo ha hecho, por lo que hay entre en un delito dentro del ejercicio de sus funciones, porque está omitiendo decir quiénes son los ladrones del Congreso', sostuvo.

Entre otros puntos importantes que demostrarían que Milei estaría faltando al puesto que está ejerciendo, mediante un mal desempeño, el radical indicó que en varias oportunidades ha atacado a periodistas reconocidos del país, el haber avanzado con el DNU en el cual no se expresa ninguna emergencia. Sobre esto último sostuvo: ‘Cuando el presidente asumió estaba en periodo de sesiones extraordinarias, por lo cual, él debió habilitar dichas sesiones y mandar el proyecto, pero en cambio, sacó el decreto que es una barbaridad’.

Armagnague también señaló como motivos suficientes para pedir el juicio político, las derivaciones de facultades que el mismo, a través del DNU realizó, en vez de esperar a que el Legislativo se los otorgue. Además, le cuestionó la falta de prevención contra el dengue, sus dichos polémicos sobre su admiración a Margaret Tatcher y la reforma laboral que su gobierno pretende llevar adelante.