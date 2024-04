“Te invito a morir”: el mensaje viral que causó terror en una escuela

Una nube de terror envolvió a una escuela en Santa Fe luego de que una serie de mensajes alarmantes, que sugerían la posibilidad de un tiroteo en el establecimiento, se propagaran por los grupos de WhatsApp de los estudiantes.

Frases como "Los vamos a matar a todos" y "Te invito a morir en la escuela" resonaron en los chats de los alumnos que asisten al turno mañana de la escuela Malvinas Argentinas, ubicada en el barrio Las Flores II. Otro mensaje inquietante, atribuido a un presunto estudiante, planteaba despedidas y sombrías insinuaciones sobre un posible evento trágico.

La repercusión de estos mensajes fue inmediata, con muchos padres decidiendo no enviar a sus hijos al colegio el miércoles siguiente. De una matrícula cercana a los 900 alumnos, apenas unos 15 se hicieron presentes.

En respuesta a la angustia generalizada, el Ministerio de Educación provincial intervino, enviando un equipo socioeducativo y funcionarios de alto rango para brindar apoyo y tranquilidad en la escuela.

Sin embargo, con el transcurso de las horas, se arrojó luz sobre el origen de los perturbadores mensajes. La madre de un alumno de cuarto grado reveló que se trataba de un "juego de chicos" inspirado en una película basada en hechos reales, donde un estudiante, víctima de acoso escolar, llevaba a cabo un acto violento en la escuela.

Según su testimonio en un audio de WhatsApp, los jóvenes habían visto contenido relacionado en TikTok y lo compartieron en un grupo, sin comprender completamente las implicaciones de sus acciones.