La "Locomotora” Oliveras es la nueva integrante del equipo de Bullrich

La reconocida exboxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras fue contratada para formar parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, en una nueva iniciativa destinada a fortalecer la seguridad en eventos deportivos a nivel nacional.

Según informó Infobae, Oliveras asumirá un rol clave dentro del equipo de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos. Su labor estará centrada en la implementación del programa "Cuidar el Juego", el cual tiene como objetivo proporcionar herramientas a las asociaciones deportivas para la formación de competencias sociales y emocionales. Este enfoque integral en el desarrollo deportivo tiene como fin prevenir situaciones de violencia en ligas infantiles y juveniles.

El respaldo a esta iniciativa llega también desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y otros líderes deportivos, quienes se suman al proyecto para promover un ambiente seguro y saludable en el ámbito deportivo. La elección de Oliveras para liderar este programa se fundamenta en su trayectoria previa, donde ha demostrado un compromiso destacado con la juventud, incentivando la práctica deportiva como alternativa a situaciones de riesgo en las calles.

Cabe destacar que en el ámbito político, Oliveras fue partícipe de la campaña de Patricia Bullrich en las elecciones del último año. En un video que se viralizó en las redes sociales. "Patricia es una mujer que tira para adelante; lo que dice, lo dice convencida. Cuando fue ministra de Seguridad hizo justicia y enfrentó a los narcos. Hay que involucrarse, no hay que quejarse. La gente de la clase media tiene que tener dos o tres laburos para vivir, por eso me involucro en la política. Yo ya no peleo más, así que quiero ayudar a la Argentina desde otro lado", expresó Oliveras.