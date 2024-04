Le robaron a una jubilada, tuvieron un choque y uno de los ladrones murió

El hecho se produjo en el barrio Coronel Dorrego de Mar del Plata, donde dos jóvenes motochorros, de 21 y 19 años, protagonizaron un violento asalto a una mujer jubilada de 63 años. Tras arrebatarle la mochila, emprendieron la huida a bordo de una moto Honda Wave, pero su escape se vio abruptamente interrumpido por un choque contra otro vehículo.

Los delincuentes, que quedaron tendidos en el asfalto tras el impacto, fueron trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. O. Alende". Allí, se confirmó que el ladrón de 23 años sufrió una fractura de cráneo, mientras que su cómplice de 19 años presentó fracturas múltiples en las piernas y fue dado de alta posteriormente.

Tras varios días internado en terapia intensiva, Gabriel Angeloni, uno de los asaltantes, falleció debido a la gravedad de sus lesiones. La víctima del robo, visiblemente afectada, relató a los medios locales: "Me agarraron de imprevisto. Yo venía mirando para todos lados y no vi nada. Forcejeé hasta que me sacaron la mochila, pero por suerte aparecieron dos personas que me salvaron".