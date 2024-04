Hallaron decenas de perros descuartizados y creen que los mataban para comérselos

Un grupo de vecinos descubrió “un cementerio de perros descuartizados”. Este aterrador hecho sucedió en un terreno baldío ubicado en la localidad bonaerense de Castelar. Los testigos señalaron que se trataría de animales que fueron sacrificados para convertirlos en comida.

Todo comenzó cuando un vecino envió en el grupo de WhatsApp un mensaje. “Parece pelo de un caniche”, escribió una vecina aludiendo a una foto de una bolsa que contenía pelaje de un supuesto perro. Desde ahí comenzaron a llover teorías del contenido de la bolsa. Ante esto, una de las personas decidió ponerle fin y fue hasta allí.

La hija del hombre que fue a verificar que pasaba, señaló en TN: “Sin tocar mucho, encontró algunas bolsas tiradas y le hizo un tajo a uno para no manipular lo que había adentro. Ahí se encontró con que había otro perro descuartizado”. Pero no era la única, ya que al recorrer el predio, encontró muchas. “Se encontró con un montón. No sé la cantidad de perros que debe haber, pero son un montón”, agregó.

A medida que avanzaron con la recorrida fueron estableciendo más detalles. “Lo que se llegó a ver son solo los pelajes de los perros, porque están totalmente descuartizados y despellejados como si les hubiesen sacado el cuero. No está la lengua, no está la carne ni, el corazón”, comentó la testigo. Esto llevó a que se generaran varias conjeturas, pero también denuncias que dieron a que no es la primera vez que sucede un hecho similar en la zona.