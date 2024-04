Reincorporaron al empleado del Servicio Meteorológico cuya historia se hizo viral

En un giro sorpresivo, Lucas Berengua, quien fuera despedido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tras 21 años de servicio, anunció su reincorporación luego de que su caso se volviera viral en las redes sociales. En un video difundido por la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), Berengua expresó su gratitud por el apoyo recibido y confirmó su vuelta a sus labores habituales.

"Quiero contarles que en las últimas horas han sucedido eventos que han concluido en la renovación de mi contrato y mi reincorporación en el Servicio Meteorológico Nacional", expresó Berengua en el emotivo mensaje.

La historia de Berengua tomó relevancia la semana pasada cuando él y varios de sus colegas fueron despedidos del SMN debido a la falta de renovación de sus contratos. Tras la difusión de su situación en las redes sociales, desde el Ministerio de Defensa y autoridades de UPCN se comprometieron a revisar su caso.

"Después de un fin de semana largo, el Director del SMN me confirmó este evento", señaló Berengua en el video, refiriéndose a la renovación de su contrato. "Hoy me encuentro restablecido en mi puesto de trabajo y comenzando con mis tareas habituales", añadió.

Reincorporaron a Lucas Berengua, el empleado del SMN cuya historia se hizo viral. pic.twitter.com/huUSRRjpAp — Agencia El Vigía uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@AgenciaElVigia) April 4, 2024

En el mismo video, Berengua compartió su experiencia durante el proceso de despido, destacando la falta de consideración y empatía por parte de las autoridades: "A mí no me mandaron un mail como a la mayoría, no. Me llamaron a una oficina, y mi directora que no quiso venir a dar la cara, me lo dijo por un altavoz. Me despidió por teléfono. Todo fue muy cruel", lamentó.

Además, Berengua hizo hincapié en la importancia del trabajo realizado por el SMN y señaló las consecuencias negativas que podrían derivarse de la reducción del personal: "Hay una gran cantidad de servicios que el SMN produce a diario que hoy está en un riesgo total", advirtió.

El emotivo mensaje de Berengua y su posterior reincorporación generaron un amplio apoyo en las redes sociales, donde su caso se viralizó rápidamente. En un gesto de solidaridad, sus compañeros del SMN despidieron a Berengua entre aplausos y cánticos de "Lucas no se va", demostrando el impacto positivo que tuvo su historia en la comunidad.