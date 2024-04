Javier Milei: “Hoy los salarios son miserables“

El presidente Javier Milei aseguró que no tiene previsto realizar una devaluación. .

El presidente Javier Milei brindó un reportaje a la agencia Bloomberg en la que analizó las consecuencias políticas implementadas por gobiernos anteriores. “Hoy los salarios son miserables no por culpa nuestra, los salarios son miserables como consecuencia de 20 años de populismo”, aseguró y añadió “Cuando usted toma el salario promedio de la década del 90, hoy sería de 3 mil dólares”.

El primer mandatario espera que los ingresos comiencen a recuperarse a partir de un descenso brusco de la inflación y del levantamiento de los controles de capitales. Pero asegura que para llegar a ese punto todavía falta un largo camino para sanear el balance del Banco Central.

“Primero tengo que sanear el Banco Central y es importante entender esto: cuando usted tiene el Banco Central quebrado, los pasivos monetarios superan a los activos y eso se corrige con un nivel de precios más alto para licuar los pasivos monetarios; cuánto más quebrado está, más alto es el nivel de precios”, afirmó. “Nosotros estamos saneando el balance del Banco Central y en cuanto lo logremos ese nivel de precios se va a ir achicando porque la pendiente se reduce y la inflación baja; por eso es importantísimo sanear el Banco Central para que no exista esa presión” explicó.

Una vez finalizado ese proceso, el Presidente espera realizar una reforma financiera y enviar al Congreso un proyecto que califica a la emisión de dinero como un delito de lesa humanidad.

Luego de ser consultado por una posible devaluación, el presidente aseguró que no tiene previsto hacerlo porque “no tiene ningún sentido”. “Eso lo dicen algunos economistas locales y están equivocados; ¿por qué yo tengo que hacer saltar el tipo de cambio hoy si el tipo de cambio libre paralelo coincide con el oficial? ¿Qué tipo de estupidez es esa que tengo que hacer saltar el tipo de cambio cuando está alineado con el de mercado? Deberían ser más respetuosos de las decisiones de los individuos y no ser tan arrogantes”, afirmó Milei.