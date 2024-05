Rompió el silenció la joven que es acusada de matar a su papá

Irina Lourdes Flehr, de 22 años, habló desde la cárcel de Bouwer para refutar las acusaciones en su contra por el asesinato de su padre, el arquitecto Reynaldo Flehr, ocurrido el 28 de diciembre de 2021 en Córdoba.

La joven aseguró que ella no estuvo implicada en el crimen y expresó su deseo de vivir una vida normal. "Se ha hablado en toda la Argentina sobre este caso y se ha manchado mi nombre para el resto de mi vida", lamentó Irina.

Sobre el motivo del crimen, Irina dijo desconocerlos. "Él era una persona muy buena", aseguró, refiriéndose a su padre. También habló del vínculo con su familia, indicando que se siente abandonada por ellos. "No tengo familia directamente. Que mi propia familia me dé la espalda y piense una cosa tan fea de mí me pone mal", expresó.

En cuanto a la acusación de haber corrido a su padre de la casa, Irina negó rotundamente esa afirmación. Admitió que tuvo un conflicto previo con él debido a su embarazo, pero aseguró que nunca lo echó de la casa.

La joven también habló sobre su relación con Leandro Moscarello, su ex pareja. "Hubo plata que desapareció de mi casa. Descubrí varias infidelidades", reveló.

Por último, Irina pidió perdón a su familia paterna por los cruces que tuvieron, incluso antes del crimen. "Si en algún momento fui una molestia o algo que no quisieron que fuera, lo lamento mucho y pido perdón", expresó. Y cerró su mensaje asegurando que comprende el dolor de su abuela y su tía, pero que no debe ser culpada por algo que no hizo.

Fuente: El Doce