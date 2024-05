Dice que sufrió un infarto por la AstraZeneca y demandó al Estado

Hay un nuevo caso que conmociona, el mismo está protagonizado por Roberto Franco. Este hombre se convirtió en el primer rosarino en denunciar efectos adversos por la colocación de la vacuna AstraZeneca. De acuerdo con lo que se pudo conocer, denuncia está en la Cámara Federal y es contra el Estado nacional.

Roberto tiene 56 años, en Cadena 3 Rosario, dijo que se puso la vacuna y a la semana tuvo un infarto. Es así como dijo: “Jamás había ido al médico ni había estado internado. Casi no había tenido ni resfríos”.

A ello sumó: “La Astrazeneca venía con antecedentes, decían que tenías que tomar aspirinas antes de colocártela. Yo me la puse un 19 de junio. Se decía que a los 7 días podía haber una trombosis. A la semana de ponerme la vacuna tuve un infarto”, reveló.

“Todos los médicos decían que había muchos problemas con AstraZeneca”, mencionó. Aludiendo a datos de su salud, Roberto dijo que el demandó al Estado y recordó que el Gobierno nacional sacó, en ese entonces, un DNU para indemnizar a las víctimas de las vacunas. En la actualidad, contó: “Tengo vida normal, pero un pedazo de mi corazón no se mueve. Todos los días tengo que tomar cuatro pastillas, esa no es mi vida anterior. Me tengo que hacer estudios”.