El hijo de un concejal Libertario cayó por robarle a una abuela de 89 años

En un operativo llevado a cabo en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, fue detenido el hijo de Ezequiel Horacio “Chamu” Taborda, concejal electo por La Libertad Avanza en esa localidad. El joven de 20 años fue arrestado en relación con su presunta participación en una entradera perpetrada en la casa de una mujer de 89 años en Almirante Brown.

La detención se produjo tras una serie de allanamientos realizados como parte de una investigación sobre el violento robo ocurrido el pasado 21 de abril en la localidad de José Mármol. Durante el operativo, se incautaron una réplica de una pistola 9 milímetros, una carabina calibre 22, guantes, precintos y un vehículo Chevrolet Corsa que tenía pedido de secuestro por un robo anterior en Quilmes.

Además, se confiscaron dos celulares, un iPhone 11 y un Samsung J2, que se encontraban en posesión del hijo del concejal. El auto utilizado en la entradera en Almirante Brown también estaba vinculado a otro robo previo en Bosques, Florencio Varela.

Agentes del Grupo Táctico de Operaciones de la Policía Bonaerense llevaron a cabo el allanamiento en coordinación con la Unidad Fiscal Nº 11 y el Juzgado de Garantías Nº 5 de Almirante Brown. El hijo del concejal quedó a disposición de la UFI Nº 11 de Lomas de Zamora para continuar con la investigación.

En un mensaje publicado en dicho grupo, expresó su frustración ante lo sucedido: “Nunca quieras hacer las cosas bien, que la mafia puede más. Recuerden eso, el que me conoce va a saber defenderme, el que no, solo va a hablar por hablar. Siempre hice todo para ayudar al vecino, nada más”. Taborda señaló: “Igual soy de esos que si alguien cercano a mí hace algo, que se la banque, porque yo me rompo el lomo trabajando y ganándome lo que quiero”.