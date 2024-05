Un custodio de Milei fue asesinado junto a su hija por su mujer que luego se suicidó

Un efectivo de la Policía Federal, que trabajaba como guardia de la Presidencia de La Nación fue ejecutado por su pareja junto a su hija. La mujer luego se quitó la vida pero antes había dejado una nota en la cual expresó, que se los llevaba con ella.

El hecho ocurrió en la localidad de Alejandro Korn, al sur de la provincia de Buenos Aires. La autora del hecho fue identificada como Vanesa Santi de 40 años que terminó con la vida de su familia y la propia utilizando el arma reglamentaria de su marido.

El policía federal fue identificado por sus propios compañeros como Juan José Orgeira, fueron ellos mismos quienes llegaron a la casa de la familia y pidieron una orden judicial para poder ingresar al lugar ubicado en calle Japón al 2500.

El policía tenía 45 años de edad y fue encontrado en una escena estremecedora por sus compañeros. El hombre integraba la División Explosivos de la Policía Federal y cumplía funciones al servicio de la Presidencia.

La mujer dejó una nota escrita de puño y letra según trascendió: "Somos una familia hermosa, nada ni nadie nos va a poder separar. Mi beba es mi vida", decía el escrito.

Entre otros términos aseguró: "No nos van a matar ustedes, me los llevo yo conmigo. A mi esposo que nos ama y nos cuida. La persona más íntegra que conocí en mi vida. (...) Me los llevo conmigo a los dos".