Arreglaban el asfalto, explotó un caño de gas y se incendió una casa

Los trabajadores municipales estaban generando las obras de bacheo en San Martín y perforaron por accidente un caño maestro de gas. Ello produjo una fuerte explosión y un incendio que afectó a un PH con varios departamentos. Por el momento, reportaron que hay dos personas heridas. Además, la Policía evacuó toda la cuadra.

El incidente ocurrió en la esquina de Reconquista y Profesor Aguer, cerca de la estación Chilavert, en Villa Ballester. También intervino una cuadrilla de la empresa proveedora de gas, que intenta reparar la fuga. De acuerdo con lo que se pudo conocer, a principios de semana, la Municipalidad de San Martín había comenzado con la repavimentación de las calles de la cuadra. Del mismo modo, indicaron que habrí sido una máquina excavadora la que rompió el caño que cruzaba por debajo del asfalto.

Luego de que se produjera la explosión, los vecinos autoevacuaron. Sin embargo, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital zonal. A su vez, algunas mascotas salieron corriendo por el susto, y sus dueños salieron a buscarlos por el barrio.

Un vecino dijo en los medios: “Me reventó toda la casa. Fue una verdadera locura, una película de terror. Mi mamá se salvó porque no estaba, pero su habitación explotó. Si estaba, se moría”, contó un vecino. “Mi casa quedó destruida, me quemó todo. Perdí mi hogar y a mi gato”. Desde la Municipalidad de San Martín no emitieron ningún comunicado oficial al respecto.