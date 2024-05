El Gobierno apelará la orden judicial de distribuir 5 millones de kilos de alimentos

El Gobierno nacional, a través de su portavoz Manuel Adorni, anunció que apelará la resolución judicial que le ordena distribuir de inmediato 5 millones de kilos de alimentos destinados a ayuda social. La Justicia dictaminó que en un plazo de 72 horas se elabore y ejecute un plan para la distribución de estos alimentos que, hasta ahora, permanecen en depósitos.

Tras la difusión de la resolución, Adorni declaró: "Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso". El vocero enfatizó que el asunto no debería ser tratado judicialmente, sino como una cuestión de política pública, afirmando que "la Justicia no se puede entrometer en la política pública".

Adorni explicó que los alimentos están reservados de manera preventiva para situaciones de emergencia o catástrofes: "Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock". Además, detalló que "de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior", y aseguró que "no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse".

Finalmente, Adorni sugirió que los reclamos provienen de sectores que han perdido privilegios: "A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían", concluyó el portavoz presidencial.