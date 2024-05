Mordió a un policia para evitar que lo detuvieran

Un inusual incidente tuvo lugaren un vagón del tren San Martín, cuando un hombre causó disturbios y se resistió a ser detenido por un policía federal. La situación escaló rápidamente, culminando con el sospechoso mordiendo la mano del oficial y arrojándose del ferrocarril en movimiento.

El altercado se produjo cuando el tren se aproximaba a la estación José C. Paz, siendo registrado por un pasajero atónito que grabó la escena violenta. Aunque el video no muestra el inicio del conflicto, el reporte oficial indica que el hombre estaba causando disturbios, lo que llevó a solicitar la intervención del personal de seguridad.

El policía intentó detener al individuo, pero este se resistió, desencadenando un forcejeo. Mientras tanto, una mujer que lo acompañaba trató de impedir que el oficial lo detuviera, interponiéndose entre ambos y clamando por calma.

El sospechoso se resistía activamente, pero el oficial logró agarrarlo de la campera. En un intento por liberarse, el individuo mordió la mano del policía, generando un caos de gritos y empujones.

Finalmente, el hombre soltó al efectivo y se arrojó por la ventana del tren en movimiento, que aún no había llegado a detenerse en la estación. Aunque el acusado logró escapar, la mujer que lo acompañaba fue detenida y llevada a la comisaría 1° de José C. Paz. Por su parte, el oficial agredido fue asistido por una ambulancia del SAME debido a las heridas provocadas por el ataque.