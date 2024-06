El Cura amigo de la Vicepresidenta, Olivera Ravasi, cruzó a su colega que cantó "la patria no se vende"

El hecho se hizo viral y sucedió en la Iglesia de la Santa Cruz en el Barrio de San Cristóbal. Hubo cánticos contra Milei y todo quedó registrado y se difundió en las redes. “La patria no se vende, la patria no se vende, la patria no se vende, no se vende”, se escucha en el video.

La ceremonia religiosa fue en homenaje a Nora Cortiñas, reconocida Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, al cumplirse un mes de su muerte, donde participaron Adolfo Pérez Esquivel y el hijo del Premio Nobel.

Este martes en el Canal La Nación + con el periodista Eduardo Feinman, el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor condenado por la justicia federal Jorge Antonio Olivera, dijo que en esa celebración "pasaron una línea y que no conoce al sacerdote Carlos Saracini", quien presidió y cantó con los fieles presentes.

"Es uruguayo no se que historia", dijo Feinman, a lo que el cura respondió: "no se a qué habrá venido por estos lugares, pero no es la primera vez que hacen esto", "ya hubo otros episodios en los que intentaron hacer misas peronistas, misas populistas". "Lo normal es que los sacerdotes y la gente no está de acuerdo con esto", destacó.

El sacerdote Olivera tiene una militancia y participó activamente de la defensa de Miguel Etchecolatz y Norberto Cozzani, entre otros. Según los medios porteños reza con un rosario hecho de balas de plomo.

Es hijo de Jorge Antonio Olivera, un ex integrante del Ejército Argentino declarado culpable por delitos de lesa humanidad mientras se desempeñaba al mando de diversos centros clandestinos de detención en la provincia de San Juan. Durante la dictadura, el militar era apodado el "carnicero" por "poner carne" sobre la parrilla, como se denominaban a las mesas de torturas en los centros clandestinos. El cura fue visto en fotografías junto a su padre en una fiesta de cumpleaños junto al cantante Palito Ortega de manera llamativa a pesar de que el represor está condenado por la justicia. También en esas fotos fue detectado otro de los condenados en la denominada Megacausa.De Marchi.