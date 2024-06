Pettovello rompió el silencio: “No voy a renunciar, a mi amigo solo no lo voy a dejar”

Tras duras semanas de silencio, presiones cruzadas y versiones múltiples, finalmente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que no va a renunciar a su cargo y manifestó profundo apoyo al presidente Javier Milei: “No voy a renunciar. Vine acá por mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar”, manifestó.

La funcionaria habló anoche en un encuentro que fue convocado por redes sociales. En la charla que organizó Matías Herrero, un youtuber que conoce a la funcionaria, Pettovello habló sobre los últimos días que atravesó en la gestión. “No me quiero poner a llorar, porque después dicen que ando lloriqueando por ahí”, empezó.

Acto seguido proclamó: “Es muy difícil seguir adelante, pero no voy a abandonar. Primero porque vine acá para bancar a mi amigo, y a mi amigo solo no lo voy a dejar. Y segundo, porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre... y yo la voy a seguir sacando”, manifestó la ministra de Capital Humano, que en las últimas dos semanas estuvo en el ojo de la tormenta por acusaciones de grupos piqueteros, denuncias de sectores kirchneristas y una causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello por la retención de alimentos en los galpones del ministerio.

“Yo son una de ustedes. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan. Ya estoy adentro y no voy a parar, porque pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena”, prosiguió la funcionaria y agregó: “A veces me meto en ministerios ajenos, pero la verdad que las mafias son peor de lo que yo pensaba” declaró Pettovello.

La ministra de Capital Humano apuntó a sus enemigos diciendo que “es la mafia de los políticos corruptos, los empresarios prebendarios a los que no les quiero pagar, la casta periodística, que es de la peor calaña, que me pegan día y noche todos los días. 24 horas dándome, diciendo mentiras, mentiras absolutas”.

“El trabajo que estamos haciendo con el equipo de Capital Humano es impresionante, y más allá de que digan que cometemos errores y que hacemos las cosas mal y que somos unos inútiles, es todo lo contrario, el problema es que estamos tocando los negocios y no se la bancan”, manifestó después la ministra

“Van a ensuciarme, van a decir que hago mal el trabajo que soy una inútil. Pero la verdad que si soy inútil y no saber gestionar es no saber robar, soy una inútil. Lo que no hacemos es robar ni permitir que roben”, consideró.