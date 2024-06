Desconcierto: pasan las horas, se intensifica la búsqueda y Loan no aparece

El pequeño Loan fue visto por última vez el pasado 13 de junio en la zona rural del paraje Algarrobal, provincia de Corrientes. Por la causa están detenido un tío y una pareja amiga de éste. Son 3 personas.

Los grupos de rastrillaje están intensificando la búsqueda en los campos al límite de lo que se conoce como período de búsqueda y recuperación. Hay más de 600 rescatistas recorriendo el lugar día y noche aún sin lograr resultados.

En las últimas horas se encontraron vómitos y materia fecal en una zona conocida como Estancia Lagunas, ambos serían de no hace muchos días. Pero no hay mayores avances.

En las últimas horas habló con medios de Corrientes el Hermano de Loan, Mariano Peña, quien dijo que no puede echarle la culpa a nadie por la desaparición de su hermano.

"Mi hermano es muy fuerte, él es vivo y siempre tuvo energía. Él no va a entrar en alguna laguna, no va a entrar en un pozo. Él deambula perdido", dijo.

Respecto a lo que pudo haber pasado aseguró que: "mi hermano estaba con familiares y mi papá. Fue con tres personas mayores, uno de ellos su tío, a buscar naranjas no a más de un kilómetro y medio de acá. Y bueno, ahí sucedió lo que estamos viviendo ahora y la verdad que nos desconcierta".

"La verdad no descartamos nada pero estamos siempre con la esperanza de encontrarlo, nada más. Nosotros queremos saber de él nada más que eso", aseguró.

Sobre los tres detenidos el hermano de Loan manifestó que: "a la pareja no los conozco, no tuve relación con ellos, nunca hablé con ellos, y el otro es mi tío no sospecho nada". Sostuvo "no puedo echar la culpa a nadie sin tener una prueba entera. Yo soy una persona así, soy una persona que respeta mucho también la otra parte de la familia. No tuve, ni quiero, ni voy a tener ningún problema con nadie hasta que me aparezca mi hermano y después veremos qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió".