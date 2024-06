Alquiló su departamento, el inquilino lo desvalijó y descubrió que venden sus cosas

A primera hora del martes, Guillermo, un hombre de 42 años del barrio de Almagro, vivió una de las peores experiencias de su vida al descubrir que su departamento, ubicado en la avenida Corrientes al 1900, había sido saqueado por su último inquilino.

Guillermo, quien suele alquilar su departamento a través de una popular aplicación de alojamiento para turistas, se acercó al lugar para recoger las llaves del inquilino, cuya estadía había sido reservada para la noche del lunes. Tras tocar el timbre varias veces sin obtener respuesta, Guillermo decidió entrar al departamento, preocupado por la falta de respuesta. Al hacerlo, se encontró con que gran parte de sus pertenencias habían sido robadas.

“Yo confié y me arruinaron”, expresó la víctima. El delincuente se llevó un televisor, un equipo de sonido y varios electrodomésticos más, sumando un total de $2.700.000 en pérdidas.

El incidente comenzó con la reserva del departamento, realizada a través de la aplicación de búsqueda de alojamiento para turistas. Según Guillermo, la estadía solo iba a ser por una noche, ya que el inquilino tenía planeado tomar un vuelo al día siguiente. Al no recibir respuesta desde el interior del departamento, Guillermo pensó que el inquilino podría haberse quedado dormido y decidió entrar para despertarlo. "Pensé que se había quedado dormido, por eso decidí entrar para despertarlo y que no pierda su vuelo. Pero cuando entré, me di cuenta que se había llevado todo", relató.

Al inspeccionar la vivienda, Guillermo notó que el inquilino se había llevado un televisor Smart de 50 pulgadas con su soporte, un equipo de sonido, una tostadora eléctrica, un microondas y otros objetos de valor. Prácticamente todos los electrodomésticos pensados para mejorar la estadía de los huéspedes habían desaparecido.

Las cámaras de seguridad del edificio captaron al delincuente entrando y saliendo varias veces, cargando una valija, bolsas y un paquete que aparentemente contenía el televisor. “Con esta situación me di cuenta que hubo cosas que me llamaron la atención, como que hizo la reserva sólo tres días antes y me pagó en efectivo. Ahora lo veo, pero yo me confié”, explicó Guillermo.

Tras realizar la denuncia policial, Guillermo comenzó a rastrear sus pertenencias en Marketplace, la plataforma de venta de Facebook. Después de una intensa búsqueda, descubrió que los objetos robados ya estaban a la venta. Además, logró identificar al supuesto ladrón a través de las fotos publicadas en el anuncio. En la publicación, el sospechoso ofrecía los objetos robados por una suma superior a los $600.000.