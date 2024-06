La triste respuesta del hermano de Loan a su tía: '¿por qué esperó tanto?'

Laudelina Peña, la tía de Loan, dio una declaración ante Fiscalía que hizo que la causa diera un giro muy importante. La mujer aseguró que el niño fue atropellado por la ex funcionaria municipal y por su marido sanjuanino, los cuáles habrían ocasionado su muerte. Sobre esto habló un hermano de la criatura, quien aseguró no entender por que la mujer tardó tanto en dar esta versión aunque aseveró ya no creer nada de lo que se dice.

Fue José Peña el que dio estas declaraciones en una entrevista con el medio TN durante las últimas horas. En ese contexto manifestó que su tía en ningún momento les había comentado a ellos sobre esta versión del supuesto siniestro vial que habría terminado con la vida de Loan Danilo.

'Si ella quería declarar: ¿por qué esperó tanto? No lo explico, es todo muy extraño. No puedo describir lo que estamos viviendo, me siento perdido y angustiado, ya no creo en nada', expresó visiblemente afectado por todo lo que les ha tocado vivir estas semanas.

Ya se cumplieron 17 días desde que que el pequeño Loan fue visto por sus familiares ese 13 de junio luego del polémico almuerzo en casa de su abuela. Las autoridades todavía trabajan en varias hipótesis, tratando de reconstruir que fue lo que realmente ocurrió ese día.