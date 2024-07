El papá de Loan sobre el supuesto accidente: 'Es mentira, se lo llevaron'

El último giro importante e inesperado que tuvo el caso Loan fue la declaración de su tía. Laudelina Peña aseguró que la criatura murió al ser atropellada por el sanjuanina Carlos Pérez y su esposa, la ex funcionaria municipal, Caillava. Sobre esto opinó el padre del niño, quien aseguró que esto sería mentira y que él sigue creyendo que alguien se lo llevó.

El pasado domingo 30 de junio José Peña, el padre del pequeño de 5 años, participó de una marcha pidiendo por su aparición. En ese contexto fue en que le concedió una nueva entrevista al medio TN, donde se refirió a la sorpresiva declaración de Laudelina Peña.

'Yo voy a la zona, veo y vuelvo a mirar todo, pero no es así como ella dijo. Fui a ver y no hay rastros. La peor mentira es esa. Seguramente a Loan se lo llevaron. Lo seguimos buscando, pero no hay rastros de nada', declaró el hombre.

Por último, José aseguró que si bien al principio no tenía el mismo pensamiento, ahora cree que su hermana está involucrada en la desaparición de su hijo el pasado 13 de junio. 'Al principio no, pero ahora sí desconfío de ella porque hasta se fue de acá. Después del día en el que desapareció Loan, ya no tuvo más contacto conmigo', sentenció.