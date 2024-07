Hallaron 3.500 kilos de alimentos vencidos en comedores de agrupaciones piqueteras

Este miércoles, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó 24 allanamientos en los que se secuestraron 3.500 kilos de alimentos vencidos pertenecientes a la organización piquetera Movimiento Teresa Rodríguez, ubicada en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Entre la mercadería decomisada se encontraron leche en polvo, puré de tomate, harina de trigo y lentejas. Durante los operativos, también se detuvo a una persona por portación de arma de fuego.

En la causa hay más de 50 imputados, todos dirigentes de organizaciones sociales y piqueteras como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Mariano Ferreyra, el Frente Federal de los Pueblos y CTD-Aníbal Verón, entre otras.

Los comedores y el depósito de mercadería, donde se halló la “comida podrida”, según uno de los investigadores, fueron señalados a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich. Esta línea se puso a disposición de personas que eran víctimas de extorsión y presión de punteros y piqueteros para no perder sus planes sociales , lo que implicaba asistir a marchas, protestas y actos partidarios. Además, se quedaban con un porcentaje de los haberes que recibían de planes como el ex Potenciar Trabajo, administrado desde el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Los allanamientos encabezados por Prefectura se llevaron a cabo ayer entre las 9 de la mañana y las 21 horas. Los 24 procedimientos, realizados simultáneamente, fueron ordenados por el Juzgado Federal Número 1 de Quilmes, a cargo de Luis Armella, y la Secretaría Penal Número 2, dirigida por Diego Quiroga. Los procedimientos se enmarcaron en 44 causas por posibles delitos de “coacción (149 bis), extorsión y defraudación contra la administración pública”, derivadas de más de 70 denuncias recibidas a la línea 134, inicialmente tramitadas en los juzgados de Comodoro Py.

Además de los alimentos vencidos, que habrían sido entregados por el gobierno de Axel Kicillof en enero para ser distribuidos a sectores vulnerables, se encontraron 104.000 unidades de alimentos no vencidos, $500.000 en efectivo, un revólver calibre 22, una pistola réplica de 9 mm, 47 equipos informáticos y documentos probatorios que serán peritados por Prefectura. También se hallaron pequeñas cantidades de marihuana.

El juzgado aún no ha confirmado si ese es el verdadero origen de la comida, que lleva más de seis meses en el depósito. Los envases de leche en polvo instantánea entera Vidalac tienen una inscripción que dice: “Prohibida su venta, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”. Varias partidas de este y otros insumos están vencidos.

El juzgado federal de Quilmes solicitó la intervención del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ya que en otros comedores también se encontraron alimentos, aunque no en la misma cantidad que en el depósito del Movimiento Teresa Rodríguez. Además, se ordenó a las direcciones de bromatología de los municipios donde se ubicaron los comedores allanados que realicen estudios bromatológicos sobre los alimentos, dado que los lugares de acopio y almacenamiento no son adecuados, permitiendo la entrada de humedad y careciendo de ventilación.