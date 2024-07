Aseguran que un actor principal de 'El Marginal' atropelló y estafó a un hombre

En las últimas horas se dio a conocer una situación sumamente polémica, que involucra a una estrella del espectáculo. Se trata de que uno de los actores más recordados de 'El Marginal' fue acusado de atropellar y posteriormente estafar a un hombre.

Abel Ayala, el actor denunciado

La noticia surgió del programa televisivo llamado 'Desayuno Americano', durante el pasado jueves 25 de julio. Allí aseguraron que quien le dio vida a 'César' durante todas las temporadas de 'El Marginal' había sido denunciado. Esta presentación se habría realizado a finales del 2022.

'Pensé que iba a pasar de largo, que no se me iba a cruzar porque no me puso guiño. No me dio tiempo a nada, di contra el estribo de la camioneta 4x4 y quedé tirado. Me dijo que me quede tranquilo, que no me mueva. Me daba sueño porque tuve golpe en el pie, en la cadera y la cabeza, se me rompió el casco', aseguró Leonardo Godoy, el denunciante, en el programa de América.

Luego de esta situación que se habría dado el 28 de octubre de 2022, Ayala le habría dicho que no hacía falta que entrara en temas legales ya que él podía resolverlo fácilmente. El actor le habría presentado a un abogado llamado Matías Romero con intenciones de zanjar este tema lo más rápido posible.

'Me quebré la tibia, me fracturé la rodilla y el tobillo. Tuve un golpe fuerte en la cadera que es lo que más me está jodiendo ahora. Quedé en el hospital hasta el otro día. Yo tenía seguro. Él me dijo que deje todo en sus manos, que supuestamente el abogado se iba a hacer cargo de todo, que yo no haga nada. Conozco su historia de vida, miré todos sus capítulos y de todo corazón, me dejé llevar', sentenció el hombre.

Godoy manifestó que quiso contar esta situación en los medios de comunicación, ya que desde hace un tiempo el abogado que le presentó Ayala dejó de atenderle el teléfono y nadie de su entorno lo volvió a llamar. Debido a esto se sintió engañado ya que nadie lo ayudó con los gastos y daños que le ocasionaron.