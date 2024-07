Mirá cuál ciudad argentina fue elegida como una de las más caras del mundo

Una consultora llamada Singerman & Makon recientemente realizó un interesante estudio que arrojó un resultado que causó sorpresa en Argentina. El mismo tenía por objetivo definir cuáles eran las ciudades más caras del mundo, lo llamativo es que Bariloche apareció entre las principales.

Según las estadísticas recabadas por este firma, la ciudad patagónica superó incluso a lugares tan importantes como Dubai o Tokio estableciéndose como un destino de lujo que pocos pueden pagar. Cabe destacar que son varios los factores que se tuvieron en cuenta para definir este elevado costo.

Por ejemplo, se definió que los precios por noche en hoteles de 4 estrellas en Bariloche son los más altos del país, superando ampliamente a ciudades como Iguazú y Córdoba. Por otro lado, en el apartado de los restaurantes también son realmente más costosos que el resto.

Volviendo a poner el foco en el rubro hotelería, el valor promedio por una noche en un hotel 4 estrellas para una persona es de u$s 101,5. La más accesible es Iguazú, con u$s 62 dólares la noche, seguida por Mendoza (u$s 63), CABA (u$s 68), Córdoba (u$s 76), Salta (u$s 95) y Bariloche (u$s 246).