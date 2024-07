Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: Brenda Uliarte comenzó a declarar y luego se arrepintió

Benda Uliarte no iba a declarar ante a los jueces que llevan adelante el juicio oral por el atentado a Cristina Kirchner. Su defensor, Alejandro Cipolla, se lo había dicho a los periodistas agumentado que su clienta no estaba en condiciones. Sin embargo, la imputada dijo que lo iba a hacer.

Empezó a contestar, en forma confusa, las preguntas sobre sus condiciones personales. A quien era su novio y está imputado en la causa Fernando Sabag Montiel se refirió como un “manipulador”.

“Yo la quería matar y ella quería que muera. Si bien en los chats decía que quería hacerlo, yo nunca le dije o le ordene a que lo haga. Nunca le di el arma para que lo haga. Ella quería ser más una espectadora del momento que una participe”, declaró Sabag Montiel la semana pasada en el inicio del debate en realción a su ex novia.

La joven respondió las preguntas básicas, pero aunque cumplió 25 años hace dos semanas, dijo que tenía 24, hizo un largo “ehhh” antes de decir la fecha y el lugar de su nacimiento.

Dijo que trabajaba de kioskera y cuando la jueza le preguntó “¿en Capital?, la joven respondió “se podría decir que sí”. Sostuvo que tenía estudios secundarios y el CBC de Medicina pero no se acordaba si había aprobado alguna materia. Cuando le preguntaron con quien vivía, respondió mirando hacia Sabag, respondió: “con un convicto... y un manipulador”.

La fiscal preguntó si también vendiendo “contenido erótico”. “Sí, también”, afirmó. “¿Ganó dinero con eso?”, le consultó. “Sí, he ganado”.

“¿Va a declarar?, le preguntó la jueza. “Sí, voy a declarar”, respondió y decidió que no iba a hacer su propio relato. “Prefiero contestar preguntas”, dijo.

La jueza Sabrina Namer le dio entonces la palabra al defensor para orientar el interrogatorio. “¿En qué consistió el suceso que se discute, qué participación tuvo?”, le preguntó Cipolla.

“Partícipe y encubridora… Pero. No soy ehh… “, respondió. Brenda. Lueg hizo un silencio y se agarró la cabeza.

La jueza convocó a todas las partes a acercarse al tribunal para hablar en privado. Ahí se dijo que la joven había consumido pastillas.

“Este es un acto de defensa, el tribunal le está tomando declaración porque usted decidió declarar. Esto que diga acá es muy importante porque hace a su defensa. Es importante que sea clara, que se acerque al micrófono, que conteste lo que se le pregunta, pero lo que es importante es que usted, que pidió declarar, trate de ser lo más clara posible. De lo que usted diga pueden desprenderse consecuencias. ¿Le queda claro que es importante este acto y que es para mejorar su situación?”, le explicó la jueza.

La sorpresa de la jueza

”Si, no más preguntas”, respondió Brenda y agregó: "No, no declaro, anulo”

”No quiere declarar, ¿por qué? ¿No se siente en condiciones de declarar?", preguntó la jueza. A lo que respondió: ”No me siento en condiciones de declarar”.

La fiscal pidió la palabra para hacerle una pregunta al abogado de Uliarte, que apuntaba a saber por sus declaraciones previas en la radio. Cipolla, respondió: “Lo que suceda en medios es otro tema, no estamos acá en el Bailando o un programa de televisión”.

Mientras debatían hubo un abrupto ruido. Brenda Uliarte se había parado golpeando el micrófono para dar por cerrada su declaración.

Con información de Diario Crónica