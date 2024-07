La viral "abuela la la la" sufrió un brutal robo

Liniers se encuentra conmocionado e indignado tras el violento robo perpetrado en la vivienda de Cristina, conocida como la "Abuela la la la" , quien se hizo viral alentando a la Selección durante el Mundial de Qatar.

El incidente ocurrió cuando Cristina, de 77 años, se encontraba en la calle camino a realizar unas compras. "Hoy me pasó algo muy triste, me hicieron lo que se dice ‘el cuento del tío’. Apareció un tipo cuando iba a comprar en la calle y me agarró para decirme que tenía un paquete de dólares para mi sobrino", relató con angustia a un medio de Buenos Aires.

La jubilada explicó que fue abordada por un hombre que se presentó como médico y le pidió entrar a su casa para dejar los billetes en un lugar seco. En ese momento, un segundo delincuente ingresó al domicilio. "Me llevaron al comedor, me pegaban y me asaltaban. Me pedían dólares", agregó Cristina.

El ataque dentro de su vivienda fue brutal: "Me agarraron, me arrastraron y me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaron y por poco me matan. Hoy supe lo que es el mal", expresó con tristeza. Los agresores se llevaron sus ahorros, joyas y un reloj de gran valor sentimental, regalo de su padre cuando cumplió 15 años. "Me llevaron lo poco que tenía, que estaba ahorrando para operarme de la vista", lamentó.

Debido a la violencia del asalto, Cristina sufrió fuertes golpes en la zona de las costillas y tuvo que ser asistida por un móvil del SAME. "Ahora me siento toda adolorida. Estoy destruida" , dijo, describiendo su estado físico y emocional tras el incidente.

Noticias Relacionadas Creó un merendero en Albardón con su abuela y ahora enfrenta una dura enfermedad

Quien es Cristina, la abuelita viral

Cristina se convirtió en una figura querida y viral durante el Mundial de Qatar, inspirada en el tema "Abuela la la la la", basado en "Go West" de los Pet Shop Boys. Su entusiasmo y alegría al festejar las victorias de la Selección la convirtieron en un símbolo de esperanza y unidad para su comunidad. Con su bandera argentina y su energía contagiosa, celebraba cada triunfo en la misma esquina del barrio, convirtiéndose en una cábala para muchos.