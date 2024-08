Cocinan una ley para frenar la adicción de los chicos a la apuestas online

Desde la pandemia y el encierro que sufrimos por la llegada del coronavirus, algunas formas de entretenimiento que se instalaron buscando el bienestar y el ocio, se transformaron en peligrosas adicciones tanto en adultos como en jóvenes.

Este fue el caso de los videojuegos que ofrecen un servicio de compra para avanzar y ganar premios. El uso indiscriminado de tarjetas de crédito para las compras online y las apuestas se fue de las manos y hoy, representa un problema.

En Mendoza, esta realidad no se quedó atrás y, como en muchas provincias argentinas, representa un desafío de educación, concientización y prevención por parte del Gobierno.

Realidad

Desde la oficina de delito informático de la Policía de Mendoza aseguraron que la ludopatía infantil ha crecido en los últimos meses, debido al auge de los videojuegos que cobran precios en dólares.

Los niños y adolescentes argentinos no son ajenos a esta realidad que se acreciente silenciosamente de las plataformas de juegos de azar online. Según el informe Global Online Gambling Market, las apuestas recaudaron 65.316 millones de dólares en 2020 y proyectan cerca de 130 mil millones para 2027.

La adicción a los juegos en línea aumenta entre los adolescentes porque crecen los consumos diversos (alcohol, drogas, las pantallas, las redes sociales) y bajan las edades de inicio, que es a los 15 años, aunque especialistas en adicciones aseguran recibir consultas por chicos de 12 años, informó Sitio Andino.

Son varios los comportamientos de los jóvenes que se dedican a apostar en estos juegos o casinos en línea. Algunos de ellos son: la irritabilidad, pedir dinero a otras personas, estar deprimido o ansioso, mentir con frecuencia, arriesgar amistades, estudios por esta elección.

El especialista mendocino en cibercrimen, Arturo Sánchez afirmó que es necesario verificar las páginas para determinar cuáles son falsas de las que no lo son. A modo de prevención, el especialista hizo hincapié en la importancia del juego para divertirse como fin último. A los padres y madres, aconsejó controlar los gastos de las tarjetas pidiendo a las entidades información de las páginas a las que está adherida la cuenta, y controlar el consumo de los menores de, por ejemplo, influencers gamers, que alimentan esta metodología de juego.

Proyecto de prevención

Legisladores mendocinos, presentaron un proyecto de ley para incorporar a la leyenda de la publicidad socialmente responsable, mayores advertencias sobre los riesgos para la salud mental en menores de 18 años que tiene la adicción al juego y también para fortalecer los controles biométricos de estas plataformas para validar identidad.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, los autores de la propuesta, liderados por Valentina Morán del PJ, manifestaron "el tema de las apuestas online es algo por lo que nos hemos estado reuniendo, a nosotros como legisladores nos llegan siempre problemáticas de distintos grupos, asociaciones y lugares de la provincia. Cada vez que he tenido contacto con directivos, docentes o estudiantes, ha salido el tema de las apuestas. Los chicos están jugando mucho con estas aplicaciones. Tratamos de ver con ellos qué piensan que tendría que suceder, cuál es la propuesta o la regulación que consideran que es necesaria".

"El proyecto de ley que hemos presentado tiene que ver con establecer una regulación, en algún aspecto, de estas aplicaciones que tengan que ver con incorporar más advertencias para lo perjudicial que puede ser para la salud mental en menores de 18 años y poder fortalecer también los controles biométricos. Es un problema que estén en chicos menores de edad haciéndolo, porque evidentemente hay una facilidad para poder hacerlo", detalló.

"El tema es poder visibilizar esta situación y poder brindar información. Tenemos la tarea de poder concientizar a los chicos sobre los riesgos de esto y también brindar herramientas, porque lo que pasa siempre con las problemáticas de salud mental, que son tan tabú que a veces no se hablan tan públicamente, entonces eso dificulta la posibilidad de pedir ayuda y generar concientización. El Estado tiene la tarea de reforzar políticas públicas que brinden herramientas e información y que trabajen desde la promoción y la prevención primaria de la salud".

Ausencia de legislación nacional

Los legisladores dejaron en claro que a nivel nacional no hay regulación y que cada provincia tiene leyes regulatorias: "El Instituto Provincial de Juegos y Casino de Mendoza creó una legislación en el 2021 que regula las apuestas online. Nuestro proyecto busca agregar y modificar algunos incisos de algunos artículos de esa ley. Es una propuesta, sabemos que no va a solucionar el problema, pero sí me parece que ayuda a visibilizar y que se tienen que pensar un montón de otras políticas para para poder acompañar, sobre todo, estas situaciones de ludopatía, consumos problemáticos y lo que genera para la salud mental".

Prevención

El Programa Juego Responsable de Mendoza tiene como objetivo implementar acciones que den respuesta a las consecuencias que se relacionan con las problemáticas de juego tanto en lo asistencial como en lo preventivo, considerando las mismas en el marco de la salud mental.

El Programa cuenta con espacios de asistencia a sujetos con problemas en relación al juego y con espacios de orientación para familiares y/o allegados. La problemática es abordada desde un enfoque integral de la persona sosteniendo el concepto de interdisciplinariedad conforme a los lineamientos de la Ley de Salud Mental 26.657; promoviendo además la atención desde un enfoque de derechos del paciente al acceso a la salud mental.

En este contexto el equipo define como política de prevención destinada a la comunidad, promover los lazos sociales y un modo de juego saludable basado en información y elección responsable.

Las apuestas virtuales están prohibidas en menores de 18 años, y su uso indebido provoca severos problemas para la salud mental de las personas.

San Juan

En la provincia, la realidad no es muy distinta al resto del país sobre la creciente tendencia de ludopatía en menores de edad. Desde el sector de la salud de la provincia ya reconocen la problemática.

Instituciones como la Fundación de Ludopatía Infantojuvenil de San Juan (Linju) aseguraron que los jóvenes locales han incrementado tres veces el tiempo que pasan frente a pantallas, consecuencia de la elección a los juegos de azar y el gasto excesivo de dinero.

La adicción llega de la imposibilidad de controlar las plataformas virtuales. Tanto los casinos virtuales como así también los sitios de apuestas o los mismos videojuegos a los que acceden los adolescentes y la facilidad que representa jugar e invertir en ellos.

Desde la Caja de Acción Social (CAS), aseguraron que no puede tener un control dirigido hacia los menores de edad, pero se está trabajando en ello. “Este problema de la compulsividad se ha trasladado a niños y adolescentes. No existe un control. Lamentablemente, al día de hoy no lo hay y es una de las prioridades que nos hemos puesto en esta gestión. Queremos generar una regulación que nos permita y dé las herramientas para poder encarar de frente esta problemática”, dijo Juan Pablo Medina, Presidente de la institución al Diario Huarpe.