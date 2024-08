Fabiola Yañez amplió su declaración: denunció que Alberto Fernández la obligó a abortar

Como se epseraba, Fabiola Yañez amplió su declaración en la denuncia que realizó contra Alberto Fernández. La ex primera dama contó que el ex presidente la obligó a abortar en 2016 y acusó al médico presidencial de encubrir uno de los episodios de violencia de género.

Yañez dio precisiones sobre el episodio de violencia de género en el que quedó con el ojo morado. Según relató, ocurrió antes de que el hijo de ambos naciera, siendo el duro golpe de puño de Fernández el fin de una discusión que habían mantenido en la cama en la habitación presidencial en la Quinta de Olivos.

‘Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pego desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, “que me hiciste”. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión’, rememoró en su ampliación de declaración.

Por ese mismo hecho, la ex primera dama acusó al médico presidencial, Federico Saavedra de encubrir la agresión del entonces presidente.

'Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Doctor Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe'.

Yañez también habló de las infidelidades de Alberto Fernández y le apunta directamente a una funcionaria que manejaba la cuenta de Dylan. “En Diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con el, lo cual el negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas”, asegura.

Se refiere a Cecilia Hermoso, la community manager responsable de las redes sociales del Gobierno durante la gestión del ex presidente. “Trabajó desde 2019 junto a Alberto, estuvo en la campaña y fue escalando posiciones”, contó un ex funcionario.

No es la única infidelidad que relata. 'Un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México, y me dice “me acaba de escribir Alberto', primero le mandó un punto, y luego le dijo: 'te tengo acá en mi teléfono no sé como, que linda sos'. Ni siquiera recordaba que la tenía guardado en sus contactos porque era amiga mía. Yo lo llamé, le gritaba y el me decía que estaba loca, que eran pavadas. Así estuve, en tratamiento pagado por el Ineco durante más de un año hasta que no fui más', expuso la ex primera dama ante la Justicia.