La exministra de la Mujer rechazó los dichos de Yañez

Ayelén Mazzina, ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, volvió a negar rotundamente que estuviera al tanto de la situación de violencia de género que denunció la ex primera dama, Fabiola Yañez, quien días atrás acusó al ex presidente Alberto Fernández.

La semana pasada, luego de que se conociera la denuncia contra el ex mandatario, Mazzina ya había desmentido las primeras versiones que sugerían que el Ministerio que ella lideraba no había brindado apoyo a Yañez. Sin embargo, ante la reciente declaración de la propia víctima, quien la mencionó con nombre y apellido en su testimonio ante la Justicia, la ex funcionaria reiteró que desconocía los hechos y expresó su disposición para colaborar con la investigación.

"Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama", escribió Mazzina en sus redes sociales. Y añadió: "Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género".

En una segunda publicación, la ex titular del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad subrayó la importancia de "construir y sostener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y asistan a las víctimas que debemos proteger".

Por su parte, Yañez había denunciado en una entrevista con Infobae que el Ministerio de la Mujer estaba al tanto de la violencia que ella sufría en la Quinta de Olivos, aunque en esa oportunidad evitó mencionar el nombre de la funcionaria que supuestamente había ignorado sus pedidos de ayuda. Sin embargo, ayer, al presentar un escrito en la causa que instruye el juez federal Julián Ercolini, apuntó directamente contra Mazzina.

"Fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. Fui al Ministerio de la Mujer a pedir ayuda", declaró Fabiola, señalando que no recibió la asistencia que esperaba. Además, recordó que tampoco la apoyaron cuando distintas figuras públicas hicieron comentarios difamatorios sobre ella en los medios de comunicación.