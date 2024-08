CFK declaró en la causa que investiga su atentado: apuntó contra el poder judicial, los grupos económicos y los medios

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró a este miércoles en Comodoro Py en el juicio por el intento de magnicidio del que fue víctima el 1° de septiembre de 2022 cuando llegaba a su departamento en el barrio porteño de Recoleta.

Durante su testimonio Cristina apuntó con dureza contra el poder judicial, los grupos económicos concentrados y los grandes medios de comunicación a los que acusó que crear el caldo de cultivo para que algo de estas características pudiera ocurrir.

Advirtió además que "los episodios de violencia simbólicos y no tan simbólicos" en su contra se profundizaron "después de la pandemia". Desde entonces, dijo, "fueron in crescendo" y recordó, entre otros episodios, "las guillotinas en la Casa Rosada", las "bolsas mortuorias" y también "la destrucción de mi despacho el día que se discutía en acuerdo con el FMI".

Cristina remarcó que si bien "era clara nuestra postura en contra (del acuerdo), sin embargo, apedrearon mi despacho que, está probado, que había sido marcado". Y agregó que "lo curioso es que durante 30 minutos apedrearon y destruyeron el despacho y ni la Policía de la Ciudad ni la Federal en ningún momento lo evitaron".

La también ex vicepresidenta de la Nación recordó además que "cuando era presidenta, durante los dos períodos sufrí violencia simbólica" por su condición de "mujer".

"Hubieron muchas cuestiones, ataques, que tenían que ver con mi condición de mujer. Porque nadie se siente mal porque lo critiquen cuando hace política, son las reglas del juego" pero, aseguró, esta "violencia simbólica y no tan simbólica" apuntaba también por su condición de mujer.

Entre las tapas de Noticias recordó las que hablaban del "Goce de Cristina" que, dijo, "poco tiene que ver con mi condición de política sino de mujer"; el "vía crucis de Cristina, donde aparezco crucificada y está claro que no me querían comparar con Cristo" y "El negocio de pegarle a Cristina, en la que aparezco con un ojo negro y una curita".

También recordó una caricatura de Hermenegildo Sabat de 2008, en coincidencia con la denominada crisis del campo, en la que también aparece con un ojo negro.

Las fotos de los medios que mostró al ex presidenta como argumento

Cristina criticó además a la justicia a la que acusó de no haber buscado nunca a los autores intelectuales del atentado. "La instrucción de la doctora Capuchetti fue un desastre total y absoluto" advirtió.

"Es un juicio a los autores materiales, faltan los intelectuales, los financiadores, el partido judicial protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver a este atentando. Estamos frente a los autores materiales nada más, siempre el hilo se corta por lo más delgado", siguió.

"Tenemos sentados acá a los autores materiales, no a los ideólogos, no a los financiadores. Esta es una deuda que tiene que saldar con la democracia y con toda la gente que de alguna y otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la sociedad y no refugio de gente que piensa que sirve para matar y estigmatizar", sentenció.

También cargó contra la Policía de la Ciudad a la que acusó de ser muy permisiva con los grupos violentos que se acercaban a su casa a insultar y agraviar.

Apuntó contra el fiscal Luciani al que responsabilizó por colaborar con el clima de violencia que derivó en el fallido atentado.

"Tengo entendido que uno de los acusados dijo que quería que lo defendiera el doctor Luciani, las propias actitudes de los autores materiales, sería muy ingenuo de parte mía que las tres personas que están sentadas ahí organizaron esto", aseguró y recordó: "aquel histrionismo del fiscal Luciani que contribuyó al clima de violencia. No fue un alegato común, fue una declaración llena de mentiras y difamaciones construyendo a un clima de violencia".