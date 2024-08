Echaron al cura Olivera que organizó la reunión de diputados libertarios con genocidas

Este miércoles se dio a conocer la novedad que persigue a la polémica visita a la cárcel de Ezeiza. Resulta que el cura que habría organizado la reunión entre liberales y represores de la dictadura fue aparato de sus funciones. Mientras continúa la investigación judicial de la visita los seis diputados pertenecientes al frente que representa al presidente Javier Milei, la Iglesia decidió apartar al cura Javier Olivera Ravasi.

El sacerdote fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana, con el argumento de las “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano”. La sanción se tomó luego de que la propia Conferencia Episcopal emitió un comunicado tomando distancia de las gestiones que hizo el cura y de fuertes gestos del papa Francisco que recibió a víctimas de la última dictadura militar.

“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”, informó en un comunicado.