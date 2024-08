Se asomó a la ventana de su casa y la mataron de un disparo

Un hecho terrible sacudió a la provincia de Mendoza. Luisa Jacinta Coria descansaba en su casa en la ciudad de Las Heras, provincia de Mendoza, cuando fue atacada a balazos. La mujer estaba asomada a una ventana y fue alcanzada por disparos desde la calle. Recibió un impacto de bala en el pecho y murió en el acto. Se investiga si el crimen está vinculado a un conflicto familiar.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la calle Aguado al 2700, en el barrio Independencia. Vecinos de la zona llamaron al 911 para alertar a la Policía tras escuchar varias detonaciones. Efectivos de la Comisaría 36 se dirigieron rápidamente al lugar.

Al llegar, encontraron a la víctima, de 66 años, tendida en el suelo dentro de la vivienda, con una herida de arma de fuego en el tórax. Minutos después, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron su fallecimiento, según informaron fuentes policiales a Infobae.

En la escena de la balacera se secuestraron vainas servidas de calibre .22 y 9mm. En la causa interviene Gustavo Pirrello, de la Unidad Fiscal de Homicidios, y las primeras informaciones indican que se trató de un ataque premeditado.

De acuerdo con las informaciones, Coria tenía problemas con un familiar que se encuentra preso. Así lo relató su hijo, quien vivía con ella en el domicilio, aunque no estaba presente en el momento del hecho. El sitio MDZ agregó que la propiedad ya había sido baleada en otras ocasiones.

En la casa de la mujer no se registraron faltantes, no había desorden en el interior y los accesos no fueron forzados. De esta manera, la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo quedó prácticamente descartada. En consecuencia, los investigadores se enfocan en reconstruir la vida de Coria y en verificar la información que aportó su hijo.

Por otro lado, la fiscalía dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad con el objetivo de obtener alguna pista que lleve al autor o los autores de los disparos.