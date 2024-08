‘Milei, una historia del presente’: así nació el libro que intenta decodificar al presidente

El destacado periodista Ernesto Tenembaum sacó a la luz un libro intitulado: 'Milei, una historia del presente' y, con motivo de su presentación y promoción, brindó una entrevista a Banda Ancha este viernes. El reconocido conductor radial habló de los porqué de su flamante obra, de la cual indicó que trata de decodificar al presidente libertario y esa historia de película que lo rodea.

En primer lugar aseguró que, si bien se puede considerar a este libro como una biografía, se trata también de 'un intento de entender'. A la hora de hablar del motivo que lo llevó a escribir sobre el presidente libertario, el reconocido hombre de los medios contó que todo nació el domingo 13 de agosto del 2023, fecha en la que Milei ganó las PASO.

'Yo soy de aquellos que no la vieron, soy ese día sentí mucha perplejidad, primero porque no la había visto. Yo estaba viendo como había una interna absurda en el Gobierno peronista que se desangraba en condiciones muy terribles, estaba viendo cómo se preparaba Juntos para el Cambio para gobernar, estaba viendo una pandemia, estaba viendo como andaba la economía y como a un costado había uno que gritaba y venía creciendo. Yo me daba cuenta que venía creciendo porque mi hijo menor me decía papá todos mis amigos hablan de Milei y veía cuanto medía, entonces no es que no le puse atención, lo entrevisté varias veces, lo miré en detalle, pero no con la dedicación que merecía un futuro presidente, porque yo pensaba que no iba hacer el próximo presidente. De hecho, las chanches eran pocas y fue muy sorpresivo lo que pasó'

Tenembaum confesó que estaba orgulloso del país porque no tenía un Trump o un Bolsonaro. 'Estamos mal, tenemos un problema económico, pero por lo menos esa cosa de buscar en los márgenes de gente que uno podría definir si uno mira de geografía política como de ultraderecha, la Argentina no va hacia ahí. La democracia es la democracia que conocemos. Ese día me encontré con que la sociedad había votado a alguien con valores diferentes de los presidentes elegidos desde 1983 para acá, es el presidente que tiene los valores más lejanos a mí', señaló

El autor del libro puso en evidencia las diferencias en muchos aspectos que tiene con el mandatario liberal. 'Vos hablas de libertad sexual, relación con las mujeres, dictadura, política exterior, vínculo con Trump, Bolsonaro, Vox y Milei está muy lejos mío. Si hablamos de la propuesta económica, de lo que proponía como dolarización, destrucción del Banco Central. Entonces mi sensación era ¿qué votaron?, y cuando sentí eso yo dije: Yo soy periodista, yo lo que tengo que hacer es contar esto, no juzgarlo, para tratar de entender, y en todo caso para tratar de ayudar a entender', explicó.

Tenembaum califica a la vida de Milei y su llegada a la presidencia como una película

Una vez tomada la decisión de contar lo que estaba pasando en el escenario político-social argentino con el fenómeno Milei, Tenembaum comenzó a bucear en el archivo Milei, del cual contó que se trata de un archivo disponible, kilométrico y riquísimo, que se llama 'El Peluca Milei', un sitio web creado por sus adeptos que contiene largas horas de contenido sobre el presidente liberal. 'De ahí me vi 500 horas de Milei. De eso, se construyó una historia que empieza en julio de 2016, cuando el mide por primera vez en un programa de televisión y en el libro termina en el 10 de julio de este año cuando se cumplen 6 meses como presidente y además se ha transformado en una referencia política internacional', comentó.

El libro cuenta la historia de Milei como figura pública y partes de su pasado, como su relación con su familia. En detalle aborda el proceso que 'va de la nada, del hombre desconocido, un poco roto, que no había hecho nada relevante en su vida, al todo'. 'Vos vas a un pueblo del interior de Italia y le decís soy argentino y te dice ¡Ah Milei!, ya no te dicen a Maradona, no te dicen ha Messi, sino a Milei y en el medio, estos meses de Gobierno tan difíciles'

Tenembaum se animó a preguntarse en medio de la entrevista si una persona que muestra cierta inestabilidad psicológica puede manejar un país. 'Para mí es una pregunta muy interesante y siempre que me la preguntan, yo utilizo esto de lo difícil de responderla. Un tipo que tiene estas características puede manejar un país o una empresa, y uno dice y no, prefiero un tipo que esté mejor, sin embargo, el hombre más importante del mundo que para mí es Elon Musk, que tiene una creatividad impresionante, él ha contado muchas veces que tiene Asperger, que es bipolar, y en una biografía muy buena sobre él, se pregunta si ese hombre puede ser muy importante, y es el tipo que ha hecho las cosas más importantes del mundo. Esa respuesta original en la mayoría de los casos sería que no, que no puede manejar un país. Sin embargo, hay excepciones en lo que eso es un motor. Entonces si vos me preguntas que miro yo entre las cosas que miro desde la complejidad psicológica de Milei, estoy mirando eso', comentó.

El rol de Karina Milei, la mujer más poderosa de la Argentina

El reconocido periodista contó que Karina Milei, a la que califica como ‘la mujer más poderosa del país, es el punto de apoyo más fuerte que tiene Milei en su vida. 'Uno puede ver gente que entra y sale de la vida de Milie, pero hay una persona que está siempre y que es Karina', sostuvo.

‘Karina es la persona que iba siempre a los partidos en donde él atajaba, siendo la hermana menor, es la persona en donde él se cobijaba cuando sus padres lo golpeaban, es la persona que mantuvo relación con él cuando rompió con sus padres durante más de diez años, es la persona que decide quien llega al lado de él y quien no, porque es la que mira con desconfianza a cualquiera que se quiera acercar y abre o cierra la puerta, y él en general le da bolilla respecto a los consejos que le da. Es la persona más importante, tanto así, que Macri declaró que pudieron ayudar al presidente pese al entorno y ese entorno es Karina’, sostuvo el autor del libro que cuenta la vida pública del presidente Milei.