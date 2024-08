Cristina rompió el silencio y habló sobre los escándalos de Alberto Fernández

Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación.

Desde la noche del pasado jueves 8 de agosto en los medios nacionales y en redes sociales prácticamente no se habla de otra cosa que de Alberto Fernández. No sólo de los polémicos videos junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial, sino también de las presuntas golpizas que le propinó a Fabiola Yañez. Finalmente sobre esto se expresó Cristina Fernández de Kirchner.

CFK utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para publicar una extensa opinión acerca de lo sucedido en las últimas horas. En su mensaje empezó reconociendo que Fernández no fue un buen presidente, poniéndolo al nivel de personas como Mauricio Macri y de Fernando De la Rúa.

Seguidamente aseguró que todo el material que se ha compartido en redes últimamente, no hacen otra cosa que revictimizar a la denunciante, es decir a quien supo ser la primera dama. 'Las fotos de la Sra. Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el ex Presidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza', escribió.

En la misma línea Cristina Fernández aseguró que ella ha sido víctima por años de 'las peores violencias verbales y políticas', por lo que desde esa posición se solidariza con todas las mujeres que sufran algún tipo de violencia. Por último, cerró su mensaje con el recuerdo de un mensaje que le hizo llegar el Papa Francisco I.

El mensaje completo de CFK: