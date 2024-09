La policía bonaerense le tiró gas pimienta a una nena de 10 años y denunciaron a Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue denunciada penalmente para que se investigue su responsabilidad en el operativo contra los manifestantes que protestaban fuera del Congreso y en particular por el episodio con la niña de 10 años que fue rociada con gases en sus ojos.

La denuncia fue realizada esta noche por el abogado Gregorio Dalbón ante la justicia federal y será sorteada este viernes.

Un video muestra al policía que roció con gas pimienta a la niña directamente en el rostro y la imagen desmiente al gobierno que dijo q una manifestante era la agresora de la menor.

Según el letrado se trata de “violencia institucional” violación a los DDHH y a la Convención de los Derechos del Niño. La imagen es todo un símbolo de la política represiva del gobierno, y ahora llegó a la justicia.

El letrado también apuntará a individualizar a los policías que arrojaron el gas contra la menor. Por otra parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, negó que un oficial de la Policía Federal haya tirado gas lacrimógeno contra una nena durante el operativo desplegado este miércoles frente al Congreso con el que reprimió a manifestantes que rechazaron el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria. Un video del momento desmiente la versión de la funcionaria nacional.

Cruce con el periodista Eduardo Feinmann

Le periodista y conductor Eduardo Feinmann y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvieron un tenso cruce en vivo por un video fake de la nena gaseada frente al Congreso el día de la sesión en la que se ratificó el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria.

“Ni a mí ni a este programa ni a este canal nos van a enchastrar”, dijo el periodista al comenzar El Noticiero de LN+ el jueves. Feinmann contó que había difundido el día anterior un video en el que una mujer vestida con uniforme naranja, ajena al operativo de seguridad, tiraba gas pimienta a una menor de 10 años fuera del Congreso.

Agregó, además, que fue el jefe de la Policía Federal, Alejandro Rolle, quien mandó a la producción las imágenes. Y recordó que ese mismo día, la viceministra de Bullrich, Alejandra Monteoliva, confirmó la veracidad del tape, que desligaba a la fuerza de seguridad del incidente.

“El video llega a las 18:15. Nosotros lo mostramos a las 18:40. El video lo manda el jefe de la Policía Federal. La viceministra, Alejandra Monteoliva, confirma eso [que había sido personal ajeno el que disparó] a las 18.42. Y después va a otro programa de televisión a decir lo mismo”, detalló el conductor.

“Ella lo dice y yo le tengo que creer. El video lo mandan desde un organismo oficial. Espero que lo echen a patadas a él, a Bullrich y al vocero de la ministra, que nos echó la culpa a mí y a Gabriel Iezzi de haber hecho circular el video”, dijo Feinmann.

“Espero que el señor Presidente los eche a todos. A mí no me van a enchastrar, ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa, de fake news. Y si la ministra quiere salir al aire, que salga. Y si tengo que putearla, lo voy a hacer. Porque son unos mentirosos, porque no se juega ni con nosotros ni con la niña”, embistió el conductor.

Unos minutos después la ministra llamó a Feinmann y el periodista la puso al aire: "Estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento en que explotó", explicó Bullrich en comunicación telefónica con el periodista Eduardo Feinmann, quien le indicó que los efectivos le tiraron gas a una menor, tal como se vio en las imágenes que se viralizaron.

La ministra escribió en la red social X luego de la fuerte represión, donde criticó a la madre de la nena: "La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable".

Pese a que la ministra intentó justificar el accionar policial, la violenta situación desató una crisis en la cartera que conduce y en la Policía Federal. Por estas horas, la continuidad de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de la fuerza, comisario general Luis Rollé, quedaron en la cuerda floja.