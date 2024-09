Un campeón del mundo fue acusado de abuso y llegó al país para una pericia

Desde hace tiempo que se sabe que Gonzalo Montiel, fue denunciado por un presunto abuso sexual ocurrido en Argentina. En ese sentido, este martes llegó al país para ser sometido a pericias psicológicas relaciones con la investigación de este supuesto delito que cometió.

El lateral derecho de la 'Scaloneta', cuyo pase pertenece al Sevilla de España, pisó suelo argentino en horas de la mañana de este 17 de septiembre. El objetivo era presentarse en la Asesoría Pericial de San Justo junto a su abogado. Allí llegó sobre las 08:30 encapuchado para no ser reconocido y sin realizar declaraciones ante la prensa.

Cabe recordar que a 'Cachete' se lo acusa de cometer un presunto abuso sexual el 31 de diciembre de 2019, en la casa de su familia. En un video publicado por la abogada de la denunciante, esta última asegura: “Gonzalo me violó”. En su declaración agregó: “Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”.

Ahora las autoridades pertinentes serán las que deberán recolectar pruebas que demuestren la culpabilidad o inocencia del futbolista que se consagró en la Copa del Mundo de Qatar 2022.