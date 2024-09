Apareció otro audio de Alberto y Fabiola, esta vez sobre una infidelidad

En las últimas horas se filtró un nuevo audio vinculado a la causa por violencia de género que tiene como sospechoso a Alberto Fernández. En el mismo se puede escuchar como Fabiola Yáñez le recrimina una supuesta infidelidad con una mujer que ella conocía.

En la grabación en cuestión se puede escuchar como ambos están discutiendo. El motivo del conflicto es que la denunciante se habría enterado que el exmandatario se juntó a almorzar a sus espaldas, con una mujer que ella misma le había presentado. Cabe destacar que no trascendió el nombre de esa tercera involucrada.

'Vos me humillás, me faltás el respeto, invitás a almorzar a escondidas una persona que yo te presenté y le decís: 'No, pero no le digas a Fabi porque es celosa'. Es la humillación más grande. Ahora lo das vuelta manipulándome nuevamente, psicopateándome y no me querés dar el teléfono', dijo la mujer.

Seguidamente Yáñez le vuelve a pedir a Alberto Fernández que le entregue su celular para poder revisar las conversaciones con esta tercera en discordia. El acusado se negó, por lo que la madre de su hijo más pequeño asumió que efectivamente le estaba mintiendo.

Este es el audio en cuestión: