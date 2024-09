Sigue la polémica con la vuelta de Los Piojos: se cruzaron dos miembros históricos

El pasado lunes estalló la polémica entorno a la esperada reunión de 'Los Piojos', luego de 15 años de espera. En ese momento uno de los miembros fundadores mostró su dolor al no ser convocado para este regreso. Sin embargo, sorpresivamente uno de los músicos que también fue parte de la formación histórica salió a cruzarlo asegurando que miente.

El escándalo comenzó cuando Miguel Ángel 'Micky' Rodríguez, utilizó su cuenta de Instagram para contar su versión de esta vuelta tan ansiada de la banda. En ese posteo aseguró no sólo que no lo invitaron a formar parte de los dos shows que se realizarán en el Estadio Único de La Plata, sino que incluso no le avisaron de cosas tan básicas como la creación de las redes oficiales de 'Los Piojos'.

Ahora, quien salió a contradecir su versión fue Piti Fernández. El artista que alcanzó el estrellato siendo un piojoso, pero que terminó de consagrarse siendo el líder de 'La Franela', hizo unas inesperadas declaraciones. Esta vez él decidió escribir una carta de puño y letra que compartió con la comunidad.

En la misma manifestó: 'Querida familia. Me duele contarles que Miguel miente. Yo estuve en todas las reuniones frente a Ciro, Pocho y Miguel. Los Piojos nos consultamos todo... desde la edición del disco 'Vivo River 2000', pasando por el IG 'Los Piojos Oficial' hasta el reencuentro'.

Esta es la carta en cuestión: