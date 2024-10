Lamentablemente ya se cumplieron más de 4 meses sin que haya noticias certeras sobre el paradero de Loan Danilo Peña. En ese sentido, una perito criminalista aseguró que el pequeño seguiría en la zona donde fue visto por última vez.

Se trata de María Lezcano, diplomada en ciencias forenses y criminológica, analista en inteligencia criminal y especializada en búsqueda de personas. Ella fue convocada en su momento por el comisario Walter Maciel, quien desde hace tiempo está detenido por este caso.

Esta persona le había solicitado apoyo para tratar de dar con el menor al conocer su experiencia en la materia. Sin embargo, ella aseguró que se involucró ad honorem, es decir sin cobrar ninguna suma de dinero por su trabajo. En ese contexto, ella aseguró que Loan podría seguir en la zona rural donde fue visto por última vez.

‘Para mí el niño sigue estando en el lugar y lo sostengo. Está ahí. No quiero dar detalles porque los padres y la familia están escuchando. Pero sí quiero pedir que no abandonen el rastrillaje en las tres lagunas que hay en la zona, que se haga en su totalidad y se haga un descarte total del lugar, que hasta el momento no se hizo’, manifestó en el medio LT7 de Corrientes.