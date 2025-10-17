A 80 años del histórico 17 de octubre de 1945, cuando una multitud obrera colmó la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, el peronismo volvió a las calles. Esta vez, el epicentro fue el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, barrio de Constitución, donde desde temprano se concentraron cientos de militantes.

Entre banderas argentinas, bombos y carteles, la consigna que dominó la jornada fue: “Liberamos a Perón, liberemos a Cristina”.

La convocatoria

El PJ Nacional lanzó la movilización bajo el lema “Leales de Corazón”, con tres puntos de concentración: Retiro, Once y Constitución. Desde las 16, las columnas comenzaron a marchar hacia la vivienda de la expresidenta, donde se esperaba el acto central a las 17.

Cristina Kirchner, que saludó desde el balcón, se convirtió en el principal símbolo de la jornada. La imagen buscó emular el espíritu del 17 de octubre de 1945, pero adaptado a la coyuntura actual del movimiento.

Reclamos, memoria y esperanza

En medio de los cánticos y la mística peronista, una militante expresó ante los medios:

“Pedimos por la liberación de Cristina, que está presa injustamente. Además reclamamos que los cipayos que manejan el país dejen de venderlo”.

Otro grupo de manifestantes señaló:

“Argentina sufre este gobierno, y este es un momento para recordar lo que realmente es la justicia social, hoy que no existe”.

Entre los bombos y pañuelos celestes y blancos, un referente sindical resumió el sentir general:

“Para nosotros es un día de felicidad. Recordamos el 17 de octubre de hace 80 años y reivindicamos las nuevas generaciones. Queremos que Cristina tenga su propio 17 de octubre, porque sabemos que es inocente”.

El peronismo, otra vez en las calles

Desde la conducción del PJ destacaron que “ochenta años después, el movimiento vuelve a convocar al pueblo frente a una realidad que repite viejos ataques: recortes laborales, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la educación y la salud pública”.

Mientras las columnas avanzaban hacia San José 1111, el Día de la Lealtad peronista recuperó su sentido original: unir la memoria con el presente, reafirmar la lealtad al movimiento y renovar el llamado a la justicia social y la soberanía nacional.