La Dirección Nacional Electoral (DNE) informó que, hasta las 17.00 de este domingo, el 58% del padrón habilitado ya había emitido su voto en las elecciones legislativas 2025 a nivel nacional.

Según el reporte oficial del organismo, que depende del Ministerio del Interior, la jornada se desarrolla con normalidad en la mayoría de los distritos, reflejando una participación similar a la registrada en comicios anteriores.

Estas elecciones tienen un condimento histórico: por primera vez se implementa la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Este nuevo formato fue aprobado con el objetivo de reducir el gasto público y agilizar el proceso electoral, reemplazando el tradicional sistema de boletas partidarias y simplificando la emisión del voto para los ciudadanos.