A poco del cierre de los comicios, el 58% del padrón nacional ya votó
El Ministerio del Interior informó que la jornada se desarrolla con normalidad en la mayoría de los distritos
La Dirección Nacional Electoral (DNE) informó que, hasta las 17.00 de este domingo, el 58% del padrón habilitado ya había emitido su voto en las elecciones legislativas 2025 a nivel nacional.
Según el reporte oficial del organismo, que depende del Ministerio del Interior, la jornada se desarrolla con normalidad en la mayoría de los distritos, reflejando una participación similar a la registrada en comicios anteriores.
Estas elecciones tienen un condimento histórico: por primera vez se implementa la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Este nuevo formato fue aprobado con el objetivo de reducir el gasto público y agilizar el proceso electoral, reemplazando el tradicional sistema de boletas partidarias y simplificando la emisión del voto para los ciudadanos.