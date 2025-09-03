Acto de Milei en Moreno: llamó la atención un grupo de encapuchados

La Libertad Avanza cerrará la campaña bonaerense de cara a las elecciones legislativas 2025 este miércoles en un club de Moreno. La previa se vive con pequeños incidentes entre vecinos del lugar que se dividen a favor y en contra de la gestión del presidente Javier Milei. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la llegada de un nutrido grupo de encapuchados a las inmediaciones del establecimiento educativo donde se realizará el acto.

La llegada de hombres con el rostro cubierto llamó la atención a medios que estaban realizando la cobertura en el lugar y a particulares que registraron el momento con sus celulares.

El acto se realizará en el predio del Club Atlético Villa Ángela en Moreno, donde Milei encabezará el cierre de campaña. En una entrevista concedida al medio francés 21News, conducida por Louis Sarkozy, hijo del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, el presidente Javier Milei volvió a apuntar con dureza contra el kirchnerismo y vinculó las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que se realizarán el próximo domingo 7 de septiembre, con el futuro político del país.

“Si conseguimos muy buenos resultados en la provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería verdaderamente fabuloso”, sostuvo el mandatario en el reportaje grabado el viernes pasado en la Casa Rosada y difundido este miércoles.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un duro mensaje en redes sociales en el que pidió a los vecinos “no acercarse” al acto convocado por La Libertad Avanza y responsabilizó al Presidente por cualquier hecho de violencia que pudiera producirse.

“El verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, escribió Kicillof en su cuenta de X. Además, cuestionó la organización del evento en el Club Villa Ángela, al que calificó como “un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características”.