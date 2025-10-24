Tras semanas de angustia por el grave accidente en moto de su hermano, Thiago Medina, la influencer Camila Deniz —conocida en redes como Camilota— compartió en sus redes sociales un día de descanso en un spa. La publicación, que mostraba un momento de relax junto a una amiga, generó una fuerte polémica en redes, donde muchos usuarios la acusaron de haber usado las donaciones recibidas para los gastos médicos del joven.

Las imágenes, en las que se la veía con bata, traje de baño negro, mate en mano y una bandeja de frutas frescas, se viralizaron rápidamente. “Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí”, escribió al pie de la publicación. Sin embargo, el mensaje fue interpretado por varios seguidores como una muestra de insensibilidad o mal uso del dinero donado, lo que desató una ola de críticas.

“¿Cómo paga eso?”; “¿No tenía plata para viajar al hospital y ahora tiene para esto?”; “Lucraste con tu hermano”, fueron algunos de los comentarios más repetidos. El foco de las críticas estuvo en el dinero recaudado durante la internación de Thiago, que había sido destinado a cubrir tratamientos y gastos médicos.

Ante el revuelo, Camilota respondió desde sus historias de Instagram. “Si supieran cómo estoy y lo que estoy atravesando. No todo es color de rosa”, escribió en una primera publicación. Luego amplió su descargo: “No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Nadie sabe las noches sin dormir ni las lágrimas que me guardé. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar”.

Además, pidió empatía hacia quienes atraviesan momentos difíciles: “A veces la gente juzga sin saber. No fue un lujo, fue un respiro”. También agregó: “Estoy pasando por un momento personal. No la estoy pasando bien, pero sigo en pie”.

Durante los días más críticos de la internación de su hermano, la influencer se había convertido en la vocera de la familia, encargándose de difundir los partes médicos, pedir ayuda y acompañar de cerca la recuperación de Thiago. Por eso, explicó que el breve descanso representó una forma de recuperar fuerzas después de semanas de estrés y desvelo.