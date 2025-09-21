Una estación de servicio de la firma Shell, ubicada en Crespo, Entre Ríos, desató una ola de indignación y repudio social tras la difusión de una publicidad que hizo apología al femicidio y la violencia de género. El material, que circuló masivamente en redes sociales antes de ser eliminado, mostraba a dos hombres simulando secuestrar a una mujer, meterla en una bolsa de basura y deshacerse de ella.

El contenido del spot incluía un diálogo repudiable, con frases como: "No, yo no te la puedo creer. Mirá para allá otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día que la metamos en una bolsa y la mandemos por ahí?".

La reacción fue inmediata y contundente. Cientos de usuarios, junto a periodistas y figuras públicas, se unieron para denunciar el contenido. La comunicadora Ingrid Beck, por ejemplo, expresó su enojo en la red social X: "Dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate. Ojalá nadie nunca más cargue combustible en esa empresa".

El video

Disculpas y Promesa de Medidas

Frente al escándalo, la empresa responsable de la estación de servicio, Shell Crespo – Erich Wagner y Cía. S.R.L., emitió un comunicado oficial en el que pidió disculpas y reconoció que el video era "totalmente inapropiado". En su declaración, lamentaron "profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad" y se comprometieron a "revisar con mayor responsabilidad" sus procesos de comunicación para evitar futuros incidentes.

Por su parte, Raízen, la licenciataria de la marca Shell en Argentina, también se pronunció de manera firme, condenando el acto. "Condenamos toda forma de violencia y discriminación. Lamentamos y repudiamos el video publicado por la empresa propietaria de la estación de servicios de Crespo. Tomaremos las medidas necesarias que el caso requiere", aseguraron, dejando en claro que el episodio tendrá consecuencias.